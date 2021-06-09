İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) dün gece İsrail'in ülkenin orta ve güney bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından karşı konulan saldırıda bazı füzelerin düşürüldüğü belirtildi.

SANA'ya konuşan askeri bir kaynak İsrail'in Lübnan hava sahasından Salı akşamı saat 11.36'da Suriye'nin orta ve güney bölgelerindeki bazı hedeflere yönelik saldırı başlattığını, bazı düşman füzelerinin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü, saldırının maddi zarara yol açtığını söyledi.

İsrail saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı. Haaretz'in haberine göre ise, Suriye'de cihatçılara desteğiyle bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam'a yönelik saldırıda İran destekli milislerin hedef alındığını ve 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.