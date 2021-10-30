İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı

İsrail'in Suriye başkenti Şam'ın kırsal bölgelerine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

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İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Filistin üzerinden başkent Şam'ın kırsal bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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Şam, İsrail'in Suriye'nin güneyini hedef aldığını duyurdu

 