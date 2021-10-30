İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Filistin üzerinden başkent Şam'ın kırsal bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Haber Merkezi
Dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Ali Ufuk Arikan
İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı
İsrail'in Suriye başkenti Şam'ın kırsal bölgelerine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Dış Haberler
İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Filistin üzerinden başkent Şam'ın kırsal bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.