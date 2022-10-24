İsrail'den Şam'a füze saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'da güçlü patlamalar meydana gelirken, patlamalara İsrail'in füze saldırısının neden olduğu ortaya çıktı.

Suriye menşeli SANA'nın aktardığına göre yerel saatle 14.00 sularında İsrail kuvvetleri işgal altındaki Filistin toprakları üzerinden Şam kenti civarındaki bazı noktalara füze fırlattı.

Suriye hava savunma sistemlerinin füzelerin bazılarını engellediği açıklandı.

Suriye Savunma Bakanlığı saldırı sonucu bir askerin yaralandığını ve füzelerin isabet ettiği yerlerde maddi hasarın oluştuğunu açıkladı.