İsrail'den Şam Havalimanı'na hava saldırısı

Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, 5 Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü" ifadesi kullanıldı. İsrail makamlarındansa söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye 6 Eylül ve 31 Ağustos'ta da ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.