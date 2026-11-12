İsrail’den bir günde ikinci hastane saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

İsrail ordusu Gazze’de Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi’ne düzenlediği bombalı saldırının ardından Gazze kentindeki Şifa Hastanesi girişine de saldırdı.

Ateşkese karşın Gazze’de saldırılarına devam eden İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin batısında Şifa Hastanesi girişi yakınında bir aracı hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir Filistinli hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 8'e yükseldi.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nin ikinci katını bombalamıştı. Saldırıda aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.

Gün içinde Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda da 1 Filistinli daha hayatını kaybetmiş, 1 Filistinli ise ağır yaralanmıştı.

Son saldırının ardından El Cezire'ye konuşan Şifa Hastanesi müdürü Dr. Muhammed Ebu Salmiya saldırının Gazze şehrindeki en kalabalık yerlerden biri olan ve hastalar, ayakta tedavi gören ziyaretçiler ve hamile kadınlar tarafından kullanılan bir alanda gerçekleştiğini belirtti.

İki yaralının durumunun orta ile ağır arasında değiştiğini söyleyen hastane müdürü can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.