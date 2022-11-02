İsrail'de sandık çıkış anketleri açıklandı: Netanyahu hükümeti kurabilecek sayıya ulaştı

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre; eski Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığındaki sağ bloğun 62 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştı.

Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayınlandı.

Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun genel başkanlığını yaptığı Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre ise Likud Partisi 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti olduğu aktarıldı. (AA)