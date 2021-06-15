İsrail'de kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Nüfusunun yaklaşık yüzde 61’ine en az bir doz, yüzde 57’sine ise iki doz aşı uygulayan İsrail’de, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Haber Merkezi

İsrail'de Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren bazı istisnalar dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Bakanlık, aşılanmamış hastaların ve tıbbi personelin maske takmasının gerektiğini bildirirken, virüs nedeniyle karantinada olanlar ve uçuşlardaki yolcuların da maske takma zorunluluğunun sürdüğünü belirtti.

9,3 milyon nüfuslu ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 57’sinin iki doz aşı olduğu bildirilirken nüfusun yaklaşık yüzde 61’i en az bir doz aşı oldu.

Ülkede Nisan ayından bu yana açık alanlarda da maske takma zorunluluğu bulunmuyor.

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