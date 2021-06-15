İsrail'de kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

İsrail'de Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren bazı istisnalar dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Bakanlık, aşılanmamış hastaların ve tıbbi personelin maske takmasının gerektiğini bildirirken, virüs nedeniyle karantinada olanlar ve uçuşlardaki yolcuların da maske takma zorunluluğunun sürdüğünü belirtti.

9,3 milyon nüfuslu ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 57’sinin iki doz aşı olduğu bildirilirken nüfusun yaklaşık yüzde 61’i en az bir doz aşı oldu.

Ülkede Nisan ayından bu yana açık alanlarda da maske takma zorunluluğu bulunmuyor.