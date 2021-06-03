İsrail'de iktidar el değiştirdi

Çarşamba gecesi geç saatlerde, son teslim tarihinden sadece bir saat önce, İsrail parlamentosu Knesset'teki muhalefet liderleri aşırı sağcı Yair Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e parlamentonun çoğunluğun içeren bir koalisyonu başarıyla topladığını ve bir hükümet kuracağını bildirdi.

Hükümet Temel Yasası şartlarına göre, yeni İsrail koalisyon hükümetinin dönüşümlü ofisleri olacak, Yamina başkanı Naftali Bennett iki yıl başbakanlık ve Yesh Atid başkanı Yair Lapid alternatif olarak görev yapacak, sonra değişecekler.

Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından geçen ay yeni bir hükümet kurmak için sağcı Yesh Atid'in başındaki eski maliye bakanı Lapid'i seçti.

Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin, Yamina ve Yesh Atid'in yanı sıra Benni Gantz liderliğindeki Mavi ve Beyaz da dahil olmak üzere partilerden oluşacağı söylendi.

Öte yandan Çarşamba günü erken saatlerde yerel basında, yakın zamanda daha geniş olan Arap Partileri Ortak Listesi'nden ayrılan küçük bir grup olan Birleşik Arap Listesi'nin de koalisyona katıldığı bildirildi. Koalisyonun son parçasının, Netanyahu'nun Likud Partisi'nden yakın zamanda ayrılan Yeni Umut olduğu bildirildi.

Netanyahu, 2009'dan bu yana 12 yıl üst üste İsrail hükümetini yöneten İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı oldu. Rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlanan Bibi, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. İsrail'in Nisan 2019'dan bu yana dört seçim yapmıştı.