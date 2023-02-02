İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarına ait bölgelere hava saldırısı düzenlendi.
Saldır sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi.
Haber Merkezi
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarına ait bölgelere hava saldırısı düzenlendi.
Saldır sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.