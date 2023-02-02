İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi.

Haber Merkezi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarına ait bölgelere hava saldırısı düzenlendi.

Saldır sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.