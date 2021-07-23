İsrail Türkiye'ye seyahat yasağı getirmeye hazırlanıyor

İsrail'de koronavirüs bilim kurulu hükümete Türkiye, İngiltere, Gürcistan ve Kıbrıs'ın artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyahat yasağı uygulanan ülkeler listesine eklenmesi önerisini sundu.

İsrail hükümetince onaylanması durumunda Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağının 30 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

Öte yandan İsrail delta varyantı kaynaklı Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle "Yeşil Geçiş" uygulamasında bazı sıkılaştırmalara gidiyor. Buna göre kapalı ve açık mekanlarda yapılacak 100 kişinin üzerinde katılımlı etkinliklere 29 Temmuz'dan itibaren girişlerde aşı kartı istenecek. Aşılanmamış kişiler ise bu etkinliklere sadece Covid-19 geçirdiklerini ya da son 72 saat içinde yapılmış negatif test sonucunu gösteren belge ile girebilecek. Kısıtlamalardan 12 yaş altındaki çocuklar muaf tutulacak.