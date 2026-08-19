İsrail-Türkiye gerilimi: ABD'li elçi 'Doğrudan askeri çatışmaya bir adım kalmıştı' dedi

İsrail'in Türkiye sınırına yakın Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırısına dair ABD'den yeni açıklama geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail merkezli i24NEWS'e konuştu, salı günü yaşananların “ciddi ve endişe verici” olduğunu belirtti.

Barrack, İsrail'in Ebu Zuhur Üssü'ne yönelik hava saldırısının “İsrail ile Türkiye'nin yanı sıra Suriye'yle de doğrudan askeri çatışmaya doğru hızla tırmanması konusunda gerçek bir risk taşıdığını” söyledi.

ABD'li elçinin açıklaması, İsrail'in saldırıyı Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını genişletmesini engellemek amacıyla düzenlediğini resmen duyurmasının ardından geldi.

'Türk savaş uçakları havalanabilirdi'

Barrack'ın açıklamasına göre saldırı öncesinde Türkiye ile İsrail arasında herhangi bir doğrudan koordinasyon kurulmadı.

Türk güçlerinin İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Üssü'ne doğru ilerlediğinden ya da uçakların hedefinin ne olduğundan haberdar olmadığını söyleyen Barrack, bunun son derece tehlikeli bir yanlış anlaşılmaya yol açabileceğine dikkat çekti.

Barrack, Türk tarafının İsrail uçaklarının kendisini hedef aldığını düşünmüş olabileceğini belirterek, “Bu nedenle kendilerinin saldırı altında olduğuna inanarak kendi savaş uçaklarını havalandırmaya karar verebilirlerdi” dedi.

ABD'li elçi, “Dünkü olaylar ciddi ve endişe vericiydi. Ancak can kaybı yaşanmamasından ve durumun tırmanmamasından dolayı rahatladık” ifadelerini kullandı.

İsrail saldırının Türkiye'ye karşı yapıldığını açıklamıştı

İsrail savaş uçakları, İdlib'de Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Ebu Zuhur Hava Üssü'nü vurmuştu.

Saldırı, Türk askeri heyetinin uzun süredir kullanılmayan havaalanında incelemelerde bulunmasından saatler sonra gerçekleşmişti. Heyetin pistin yeniden kullanılabilmesi için gereken çalışmaları incelediği, bölgede Türkiye'ye ait sinyal ve iletişim araçlarının bulunduğu belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi daha sonra yaptığı açıklamayla saldırının Türkiye'nin bölgedeki askeri hamlesini hedef aldığını doğrulamıştı.

İsrail yönetimi, Suriye'nin Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki hava üssüne konuşlanmasına izin vererek İsrail'le güvenlik alanında varıldığını savunduğu “statükoyu” bozmanın eşiğine geldiğini öne sürmüştü.

Tel Aviv yönetimi Türkiye'nin söz konusu üsse yerleşmesinin İsrail'in güvenliği açısından tehdit oluşturacağını iddia etmiş, Suriye yönetimini daha önce bu konuda uyardığını açıklamıştı.

ABD üçlü mekanizma peşinde

Barrack, olayın ardından Washington'ın Türkiye, İsrail ve Suriye arasındaki doğrudan iletişim eksikliğini gidermeye çalıştığını da anlattı.

“Net iletişim kanallarının bulunmaması” nedeniyle olayın çok daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyleyen Barrack, İsrail ile Suriye arasında daha önce gündeme gelen çatışmayı önleme mekanizmasının yeniden kurulması için taraflarla “sessiz görüşmeler” yürüttüklerini açıkladı.

Barrack, Türkiye'nin de bu mekanizmaya “doğrudan veya dolaylı” biçimde dahil edilebileceğini söyledi.

ABD'li elçi, bunun geçici bir iletişim hattının ötesine geçirilmesini önererek, İbranice, Arapça, İngilizce ve Türkçe konuşan personelin 24 saat görev yapacağı kalıcı bir koordinasyon merkezi kurulmasının faydalı olacağını savundu.

Barrack, “Güvenilir iletişim kanallarının bulunmaması gereksiz bir risk yaratıyor” derken diplomatik iletişimin askeri karşılaşmaları önlemenin en iyi yolu olduğunu ileri sürdü.

İsrail Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına karşı çıkıyor

Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının genişlemesi bir süredir Tel Aviv-Ankara hattındaki temel gerilim başlıklarından biri.

İsrail daha önce de Türkiye'nin olası bir savunma anlaşması kapsamında incelemelerde bulunduğu Humus'taki T4 ve Palmira hava üsleriyle Hama'daki ana askeri havaalanını hedef almıştı.

İsrail yönetimi özellikle Türkiye'ye ait askeri radar ve hava savunma sistemlerinin Suriye'ye yerleştirilmesinin, İsrail savaş uçaklarının Suriye hava sahasındaki hareket alanını kısıtlayacağına dair endişesini ifade ediyor.

İsrail tarafının Suriye yönetimiyle yürütülen görüşmelerde gündeme getirdiği başlıca itirazlardan biri de Türk askeri personeli ve teçhizatının Suriye'deki hava üslerine konuşlandırılması.

Barrack ise Washington'ın mevcut durumda önceliğinin Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimi düşürmek ve “durdurulması zor olabilecek istenmeyen bir tırmanmayı” önlemek olduğunu söyledi.

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