İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi

İsrail bugün sabahı erken saatlerde Suriye'nin Tartus ilinin güneyindeki Hamidiye kasabasına saldırı düzenledi. SANA'nın haberine göre saldırı iki sivilin yaralanmasına, sulama ve elektrik şebekelerinde ve konutlarda büyük maddi hasara neden oldu.

Eyaletin Su Kaynakları Müdürü Muhammed Mahrez, SANA'ya yaptığı açıklamada, saldırının yaklaşık 100 hektarı sulayan üç sulama kanalının tahrip ettiğini söyledi.

Hasarın yaklaşık 50 milyon Suriye lirası olduğu tahmin ediliyor.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Gerasimov'sa İsrail Hava Kuvvetleri’nin saldırıyı F-16 jetleriyle gerçekleştirdiğini ve 4 füze fırlattıldığını belirtti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Gerasimov, “2 Haziran günü saat 06.30 ile 06.36 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 F-16 taktik avcı uçağı, Akdeniz’in doğu sularından Suriye’nin Tartus bölgesindeki hedeflere dört güdümlü füzeyle saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı.