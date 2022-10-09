İsrail Savunma Bakanı Gantz'tan tehdit: Hizbullah saldırırsa Lübnan'ı yok ederiz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan'la deniz üzerinden doğalgaz anlaşmasına dönük müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

İsrailli Kanal 11 ve Kanal 12'ye konuşan Gantz, ABD arabuluculuğuyla Lübnan'la yürütülen müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Hizbullah'ın, İsrail'in Karish doğalgaz sahasını kullanmaması gerektiğine dönük uyarılarına ilişkin konuşan Gantz, "İsrail anlaşma yapmaya hazır, ancak güvenliğine ve ekonomik çıkarlarını da korumaya kararlı. Bu doğrultuda, İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne yaşanmasına gerek olmayan gerilimler için hazırlanma talimatı verdim" dedi.

İsrail ordusunu istihbarat, saldırı ve savunma operasyonları konusunda kuzey sınırında "hazır ol" durumuna geçirdiğini söyleyen Gantz, "Eğer Hizbullah bir hata yapıp İsrail'e saldırırsa İsrail kendini koruyacak ve saldırıya geçecek. Daha geniş çaplı bir durum olursa, Lübnan'ı yok edeceğiz" dedi.

Şu anda öncelikli olarak doğalgaz anlaşmasının yapılmasına odaklandıklarını söyleyen Gantz, "Bana göre nihayetinde Lübnan hükümetiyle anlaşma sağlarsak, bu iki taraf içinde iyi olur, bölgenin istikrarı için de iyi olur" dedi.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların birkaç gün içinde çözülebileceğini söyleyen Gantz, müzakerelerinin resmi olarak sonuçlanmasının daha uzun sürebileceğini ifade etti.

Deniz sahası müzakereleri

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke arasında bu konuda anlaşma sağlanması için yapılan müzakereler, geçtiğimiz hafta Lübnan tarafının bazı başlıklara itirazı nedeniyle durmuştu.