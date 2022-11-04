İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı

İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırının Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziye düzenlendiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, dün Gazze'den İsrail'e roket atılmasına karşılık verildiğini ve orduya ait uçakların Gazze'de bir örgüte ait, roket yapımında kullanılan yeraltındaki mevziyi bombaladığını ifade etti.

Gazze'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de İsrail savaş uçakları, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziye art arda hava saldırıları düzenledi.

Bombardıman nedeniyle bölgedeki bazı evlerin camlarının kırıldığı ve elektriklerin kesildiği aktarıldı. Saldırıda sivillere ait bir bahçe ve halı sahanın da büyük zarar gördüğü kaydedildi.

İsrail ordusu dün Gazze'den atılan bir roket nedeniyle güneydeki bazı kentlerde saldırı alarmlarının çaldığını, roketin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı

İsrail ordusundan yapılan ikinci açıklamada ise Gazze'den üç roket atıldığı ve roketlerin Gazze'nin içinde boş araziye düştüğü ifade edilmişti.

Olaya ilişkin Filistinli gruplardan açıklama gelmemişti.