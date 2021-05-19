İsrail saldırıları Gazze'de 244 milyon dolarlık zarara neden oldu

Filistin İletişim Bakanlığı, İsrail bombardımanlarının Gazze Şeridi'nde 244 milyon dolarlık zarara yol açtığını bildirdi.

Bakanlığın bugün yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusunun geçtiğimiz 10 gün içinde Gazze'ye düzenlediği 1.615 hava saldırısı sonucunda 1.174 ev yıkıldı ve 7 bin 73 evde hasar meydana geldi. Bombardımanlar ayrıca 156 apartman binasını yerle bir etti, 73 devlet dairesini, 57 okulu, 33 basın bürosunu ve çok sayıda sağlık merkezini yıktı.

Filistinli yetkililer 120'den fazla özel arabanın yok edildiğini ve bunun 5,5 milyon dolarlık hasarla sonuçlandığını belirtti. Bombalamalar sonucunda sekiz cami vuruldu ve bu da 5 milyon dolarlık zarara yol açtı.

Enerji ve iletişim sektöründeki zararsa 18 milyon dolara ulaşırken, tarım alanlarına ve çiftliklere verilen zarar 22 milyon dolar oldu. İşletmelere ve ticaret ofislerine yapılan saldırıdan kaynaklanan hasarsa 27 milyon dolar tutarında.

6 Mayıs'ta Gazze'de 6 Filistinli ailenin Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerinden zorla çıkarılması yönündeki İsrail mahkemesinin kararı, İsrailli askerlerin ve yerleşimcilerin Arap ailelere saldırmasını takip etmişti.

İsrail'in bu saldırılarına yanıt olarak, Gazze'deki çeşitli Filistinli direniş grupları geçen haftadan bu yana roket saldırıları başlattı. İsrail'se Gazze'ye yönelik büyük bir saldırı başlattı.

Şimdiye kadar İsrail bombardımanlarında 63'ü çocuk olmak üzere 219 Filistinli öldürüldü.

Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi.