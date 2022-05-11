İsrail ordusunun El Cezire muhabirini öldürmesine tepkiler sürüyor

El Cezire televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Akile, Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampından öldürüldü. 1977 doğumlu Şirin Ebu Akile'nin, 15 yıldır İsrail-Filistin çatışmalarını takip ettiği belirtildi.

El Cezire: Ebu Akile 'kasten' öldürüldü

Katar merkezli haber kuruluşu El Cezire tarafından yapılan açıklamada, Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından "kasten ve soğukkanlı bir şekilde" öldürüldüğünü belirtildi. Bir diğer Filistinli gazeteci Ali el-Samoudi'nin ise sırtından yaralandığı, ancak hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Ebu Akile, görev başında öldürülen 12. El Cezire muhabiri oldu.

İsrail, kendi askerinin Ebu Akile'nin öldürdüğünü reddetti

Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin ardından tepkiler yükseldi. İsrail güçleriyse işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ebu Akile'nin evini bastı.

İsrail ordusu askerlerin bölgede çalışan gazetecileri hedeflediği iddialarını reddetti, çatışma sırasında "silahlı Filistinli saldırganlar tarafından vuruldukları ihtimalini" değerlendirdiklerini belirtti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 51 yaşındaki Ebu Akile'nin ölümünün "çok üzücü" olduğunu paylaşarak Filistinli yetkililerle birlikte bir soruşturma başlatmayı teklif etti.

Halk Ebu Akile için toplandı

Ebu Akile için işgal altındaki Batı Şeria şehri Ramallah'ta binlerce kişi toplandı. Ramallah'ta bulunan El Cezire muhabiri Nida İbrahim, toplanan kalabalığın "Şirin için savaşacağız" diye sloganlar attığını aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gazetecinin ölümünden İsrail birliklerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lolwah al-Khater, Ebu Akile'nin basın yeleği giyiyor ve kask takıyor olmasına rağmen "yüzünden vurulduğunu" açıkladı.

Örgütlerden soruşturma talebi

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) yaptığı açıklamada, yetkilileri Ebu Akleh'in öldürülmesiyle ilgili "hızlı, acil ve şeffaf bir soruşturma" yürütmeye çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik "yasadışı cinayetlere" ve diğer ırk ayrımı gözeten suçlarına son verilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, uluslararası hukuka göre bir suç olan yargısız infaza varan vakalarda, İsrail güçlerinin arama ve tutuklama baskınları gerçekleştirirken aşırı güç kullanması sonucunda Filistinlilerin öldürüldüğü veya yaralandığı ifade edildi.

Lübnan'ın Alternatif Basın Sendikası'ndan düzinelerce gazeteci ve medya çalışanı, Ebu Akile için Beyrut şehir merkezinde toplandı. Sendika Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

AB: Kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yürütülmeli

Avrupa Birliği Diplomatik İlişkiler Servisi Sözcüsü Peter Stano yaptığı açıklamada, "kapsamlı ve bağımsız bir soruşturmanın bu olayların tüm koşullarını mümkün olan en kısa sürede netleştirmesinin ve sorumluların adalete teslim edilmesinin" önemli olduğunu söyledi.

ABD'den kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ebu Akile'nin öldürülmesini kınayarak, 'acil ve kapsamlı' bir soruşturma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Baş Basın Sözcüsü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadı. ABD'de Kongre Üyesi Rashida Tlaib yaptığı açıklamada, "İnsanlar Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle uyandı" diyerek Kongre'de bir dakikalık saygı duruşunda bulunmak istediğini belirtti.