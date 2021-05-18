İsrail ordusu, Gazze'deki Kızılay binasını vurdu

Kızıl Haç Uluslararası Komitesi Genel Direktörü Robert Mardini, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nde bulunan Katar Kızılayı ofisinin İsrail hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.

Mardini saldırıda herhangi bir Kızılay çalışanının yaralanmadığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kızılay yetkilileri, İsrail ordusunun, hava saldırısından önce herhangi bir uyarıda bulunmadığını aktardı.

Aynı bina, bir gün önce İsrail'in bir başka bombalı saldırısına maruz kalmıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı'na göre 17 Mayıs'ta gerçekleşen hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.