İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, İsrail ordusundan özel kuvvetler, sabah erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre de İsrail ordusu, yoğun askeri katılımlı baskınının ardından bazı binaların tepelerine keskin nişancılar yerleştirdi. Baskında 58 yaşındaki Cevad Hüseyin Bevakine ve 26 yaşındaki Edhem Muhammed Cebbarin'in yaşamını yitirdiği aktarıldı.

WAFA'ya konuşan Filistinli güvenlik kaynakları, baskın yapan İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çıkan olaylarda 3 kişinin yaralandığını, sayı belirtmeksizin birkaç kişinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Yılbaşından bu yana İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 17'ye ulaştı. (AA)