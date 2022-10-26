İsrail Kariş gaz sahasında üretim için Amerikan şirketine onay verdi

İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın haberine göre, Enerji Bakanlığı, Energean'a Kariş'te üretim için onay vererek olabilecek en kısa süre içinde üretimin başlamasını istiyor.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesi ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasına işaret ederek, "Perşembe günü Lübnan ile tarihi bir anlaşma imzalayacağız. İsrail yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacak" dedi.

Ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lapid, Kariş sahasından doğalgaz üretiminin İsrail'de enerji istikrarını güçlendireceğini ve enerji ihraç eden ülkeler arasındaki yerini de sağlamlaştıracağını ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

İsrail Başbakanı Lapid, 11 Ekim'de, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı. (AA)