İsrail hükümeti sitelerine geniş çaplı siber saldırı düzenlendi

İsrail hükümetinin resmi siteleri, dün siber saldırılar sonucunda çökerken, İsrail'in siber koruma kurumu saldırıların ardından olağanüstü hal ilan etti.

Haaretz'te yer alan habere göre, bir İsrail ordusu yetkilisi, bunun şu ana kadar İsrail'e dönük en büyük siber saldırı olduğunu açıkladı.

Siber saldırı sonucunda İsrail'in başbakanlık ofisinin yanı sıra içişleri, sağlık, adalet ve refah bakanlıklarının sitelerinin de çöktüğü aktarıldı.

Bu sabah itibariyle bazı sitelere erişimin yeniden sağlandığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, saldırıların başka bir ülkeden yapıldığından şüphelendiklerini ancak, sorumlunun henüz belirlenemediğini aktardı.