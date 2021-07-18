'İsrail, Hamas'la esir takası görüşmelerinde Türkiye'nin arabulucu olmasını istiyor'

İngiltere merkezli El Arabi el Cedit gazetesinde yayınlanan bir raporda, İsrail'in, Türkiye'ye Hamas'la esir takası görüşmelerine katılma izni vermek istediğine yönelik Mısırlı arabuluculara bilgi verdiği ileri sürüldü.

Gazetede yayınlanan rapora göre, Mısır başkenti Kahire'de bulunan üst düzey yetkililer, İsrail'in, Mısır'ın esir takası anlaşması için Hamas'a baskı yapmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Raporda, aynı zamanda, İsrail'in, ilişkilerin iyileştiği Türkiye'nin bu konuda öncülük yapmasını istediği öne sürüldü.

Öte yandan, üst düzey bir Türk yetkili, Israel Hayom'a verdiği röportajda, "Türkiye'nin İsrail'le Hamas arasında esir takasının gerçekleşmesinde anlamlı bir rol üstlenmek adına kayda değer bir çaba sarf ettiğini" söyledi.

İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Isaac Herzog, geçtiğimiz hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde mutabakat sağlandığı belirtilmişti.