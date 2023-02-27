İsrail güçleri ve yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İşgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Batı Şeria'da yüzlerce Yahudi yerleşimci, Nablus kentinde organize saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracı ateşe verdi.

Nablus'a bağlı Huvara beldesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik yükseldi.

Huvara ve çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yüzlerce İsrailli yerleşimci sokaklara çıkarak Filistinlilere karşı organize saldırılar başlattı.

Ev ve iş yerleri kundaklandı

Yerleşimciler, bölgede molotofkokteyli saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracı ateşe verdi.

Bölgedeki çok sayıda noktadan alev ve dumanlar yükseldi.

Bir Filistinli öldürüldü

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralanan 37 yaşındaki Samih Hamdallah Mahmud Aktaş hayatını kaybetti.

Beyta beldesi sakinlerinden olan Aktaş'ın, depremden sonra Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Olaylarda, biri bıçaklı diğeri sopalı saldırıya uğrayan 2 Filistinli de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Onlarca Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi.

Bölgede görev yapan ambulans ve itfaiye araçlarına taşlı saldırılar düzenlendiği ve araçlarda hasar meydana geldiği aktarıldı.

Netanyahu’dan yerleşimcilere 'kanunu kendi elleriyle uygulamamaları' çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimcilere çağrı yaparak, “kanunu kendi elleriyle uygulamamalarını” istedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Netanyahu, iki Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırıya atfen, “İsrail ordusu ve güvenlik güçleri şu anda katilin peşinde. Onu bulacağız. Onu yakalayacağız ve onunla hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

Filistinli sivillere karşı Huvara’da organize saldırılara girişen yerleşimcilere seslenen Netanyahu, şunları kaydetti:

“Kan kaynadığında bile kanunu kendi elinizle uygulamamanızı rica ediyorum. İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin işlerini yapmalarına izin verilmesini rica ediyorum. Son haftalarda onlarca teröristi hedef aldıklarını, onlarca saldırıyı püskürttüklerini hatırlatırım.”

Nablus'ta gerginlik tırmanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti, son günlerde İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimlerin yoğun şiddetine sahne oldu.

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta Nablus kentine düzenlediği baskında, 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Yahudi yerleşimciler dün de Nablus'a bağlı Burin köyünde Filistinlilerin evlerine saldırmış ve 2 otomobili ateşe vermişti.

Selfit'in batısındaki Er-Ras bölgesinde tarlasında çalışan bir Filistinli çiftçi de ailesiyle silahlı Yahudi yerleşimci bir grubun saldırısına uğramıştı.

Huvara beldesinde bugün bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria’da özellikle Nablus ve Nablus'a bağlı Huvara ve Burin gibi bölgelerdeki Filistinliler, çevredeki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan fanatik Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedefi haline geliyor.

Çoğu ağır silahlı şekilde gezen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere karşı taşlı, sopalı ve biber gazlı saldırılar, ev ve araç kundaklama, zeytinlik ve tarlalara zarar verme ve yağmalama gibi şiddet eylemlerinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022'de Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi, bunlardan 228'inde yaralanmalar yaşanırken, 621'inde Filistinlilerin mülklerinde hasar meydana geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor. (AA)