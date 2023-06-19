İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu onlarca zırhlı askeri araçla Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı.

İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdüğü, 42 Filistinliyi de gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi. Yaralılardan 9'unun durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 7 İsrail askeri yaralandı.

Dışişleri'nden kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak "İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümetine Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu. (AA)