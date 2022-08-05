İsrail Gazze'yi bombaladı: En az 8 ölü, 55 yaralı

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin 80 km'lik bölgesinde olağanüstü hal ilan ettiğini ve İslami Cihad hedeflerine yönelik "Şafak Yükseliyor" adlı yeni bir operasyon başlattığını duyurdu.

İsrail'in bombardımanında İslami Cihad'ın üst düzey yetkilisi Taysir el Caberi'nin öldürüldüğü bildirildi. Gazzeli yetkililer el Caberi'nin öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu operasyonda 3 kişinin öldüğünü açıklarken, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in hava saldırılarında aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 8 kişinin öldüğü, 55'ten fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Gazze'den misilleme atışları olasılığına karşı İsrail genelinde hava savunma sistemlerinin aktive edildiği belirtildi.

Saldırıların öncesinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz bir toplantı yapmıştı. Gantz toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Genel olarak düşmanlarımıza ve Hamas ve İslami Cihad'ın başlarına sesleniyorum, zamanınız sınırlı" demişti.