İsrail Gazze’ye saldırdı: Hamas’ın yeni askeri liderini öldürdüğünü öne sürdü

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İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin öldüğü öne sürüldü.

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze kentinin Rimal Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırısında Kassam Tugayları komutanlarından Avde’nin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Gazeteye konuşan güvenlik yetkilisi, İsrail'de Avde’nin suikast girişiminden sağ çıkmamış olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kassam Tugayları’nın yeni lideri olduğunu öne sürdüğü Muhammed Avde’yi öldürdüklerini duyurdu.

Gazze’de 15 Mayıs’taki İsrail saldırısında Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirmişti.

Katz bugün yaptığı paylaşımda "Gazze'deki Hamas terör örgütünün askeri kanadının dördüncü komutanı dün ortadan kaldırıldı ve cehennemin derinliklerinde ortaklarıyla buluşmaya gönderildi" ifadesini kullandı.

Avde’nin İzzeddin el-Haddad’ın yerine bu göreve atandığı iddia edilmişti.

İsrail Savunma Bakanı, Avde’nin öldürüldüğü saldırıyı “parlak bir infaz” diye niteledi ve İsrail’in Gazze için “gönüllü göç” diye nitelediği Filistin direnişini tasfiye sürecine devam edeceği mesajını verdi.

Dün İsrail ordusunun Rimal Mahallesi’nde bayram öncesi alışverişi nedeniyle kalabalık olan marketin de yer aldığı bölgedeki bir binaya düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.