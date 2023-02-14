İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Türkiye'ye geliyor

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in bugün Türkiye’ye geleceği belirtildi.

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in haberine göre İsrailli Bakan Salı günü Türkiye’ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Cohen'ın deprem bölgesini ve halen orada bulunan İsrailli ekipleri ziyaret etme ihtimali de değerlendiriliyor.

Bakanlıktan İsrail'in yasadışı yerleşim kararına kınama

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak İsrail'in Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimleriyle ilgili kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail makamları tarafından dün (12 Şubat) açıklanan, Batı Şeria’da bulunan ve İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen dokuz yerleşimin yasallaştırılması ve yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi kararlarını kınıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözkonusu tek taraflı adımlar, son dönemde Batı Şeria’daki son derece kaygı verici gelişmeler ve artan sivil can kayıpları neticesinde bölgede yükselen gerilimi daha da tırmandırmakta ve kalıcı barış zeminine ciddi zararlar vermektedir.

İsrail’i, bölgede yeni bir şiddet sarmalını tetikleyebilecek, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz."