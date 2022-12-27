İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkçe paylaşım: 'Dört gözle bekliyorum'

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, sosyal medyada Türkçe paylaştığı mesajında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi 'dört gözle beklediğini' söyledi.

Haber Merkezi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmak üzere gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsrail milli marşıyla karşılandığı töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Herzog söz konusu paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım."

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