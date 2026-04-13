İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırı: 3 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanlardan üçü adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından üç kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Saldırganlar Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, bir kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dokuz kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Polis incelemesinde tutuklanan 9 kişinin, IŞİD'in hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri, örgütle irtibat ve iltisaklarının doğrulandığı, örgütle arasında organik bağ kuran kişilerin IŞİD'in hedef ve çıkarları doğrultusunda, silahlı olarak faaliyet yürütmek şeklindeki eylemleriyle üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.

HTŞ izi: İstanbul’daki saldırgan Şara ile aynı örgüte üye olmakla suçlanmış

İstanbul’da 2,5 yıldır kapalı olan İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu plazanın önündeki polis noktasına saldıran üç cihatçıdan birinin daha önce HTŞ üyeliğiyle suçlandığı, dört yıl sonra hakkında takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

HTŞ adlı örgüt AKP iktidarın da desteği, İsrail, İngiltere ve ABD operasyonuyla Suriye’nin başına geçirilmiş, örgütün lideri Şara ise Suriye’nin Cumhurbaşkanı yapılmıştı.

Halktv’den İsmail Saymaz, İmrak hakkındaki HTŞ dosyasını bugün köşesine taşırken, şu ifadeleri kullandı:

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018’de selefi bir derneğin 6 müdavimi hakkında “FEC/ENŞ/HTŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları yönünde istihbari bilgi elde edilmesi üzerine” soruşturma başlatıyor. Şüpheli listesinin ilk sırasında Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı ve 2001 doğumlu İmrak yer alıyor. Savcılık 29 Mart 2022’de “Terör örgütü üyesi olduklarına dair dava açılmasını haklı kılacak yeterlikte ve nitelikte delil elde edilemediğinden” kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Ahmet İmrak bu tarihten sonra ‘Hizbultahrir’ örgütüne bağlı Köklü Değişim Derneği’nin Kocaeli Temsilciliği’ne katıldı.

Daha sonra buradan ayrılan İmrak’ın IŞİD ile temas kurduğu ifade edildi.