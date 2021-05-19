İsrail basınında 'Gazze' değerlendirmeleri

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları sürerken, İsrail basınında saldırılara ilişkin çeşitli değerlendirme yazıları yer aldı.

'ABD'de İsrail'i şeytanlaştırma girişimleri var'

Jerusalem Post'ta yayımlanan Emily Schrader imzalı bir değerlendirme yazısında, ABD'nin yanı sıra Avusturya, Çekya ve Ukrayna gibi ülkelerde görülen İsrail'le dayanışma mesajları övülürken, dünya genelinde yapılan İsrail karşıtı protestoların "antisemitist" nitelik taşıdığı öne sürüldü.

Yazıda, ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi içinde de İsrail karşıtı propaganda yürütüldüğü, Ilhan Omar ve Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'in aralarında olduğu meclis üyelerinin İsrail'e dair "dezenformasyon" yaydığı ileri sürüldü.

Yazıda, "Savaş dönemlerinde, İsrail'e dair bilgi bulanıklığı ne yazık ki yaşanıyor. Bu dönemlerde müttefiklerin eleştiri yaparken amtisemitist dil kullanmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Omar, Bush, Tlaib, Pressley ve Ocasio-Cortez, bunun yerine gerçeklikle hızlı bir şekilde oynuyorlar ve tüm karşı propagandalara alet oluyorlar" ifadeleri yer aldı.

'Netanyahu pişirdiğini yiyor'

Gazetede yer alan başka bir değerlendirmedeyse, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "zamanında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a karşı Hamas'ı destekleme politikasının sonuçlarını yaşadığı" ifade edildi.

Yazıda, "Filistin Yönetimini zayıflatmak isteyen Netanyahu, içerideki İsrailli politikacılarla oynadığı oyunlar gibi Hamas'a yatırım yaparak kazanç sağlamaya çalıştı. Atalarımız, Yahudi devletini, vatandaşlarımımıza saldırmamak karşılığında teröristlere para vermek için kurmadı" denildi.

'İsrail saldırıları sonlandırmalı' ve 'İsrail durmamalı' görüşleri

Ehud Eilam imzalı bir değerlendirme yazısında, İsrail'in Gazze operasyonunu sonlandırması gerektiği belirtildi.

"Demir Kubbe" savunmasının İsrail'e dönük füze saldırılarını sonuna kadar engelleyemeyebileceği ve bu saldırılar sonucunda ağır sivil ve asker kayıpları verilebileceği belirtilen yazıda, İsrail'in "Hamas'ı tamamen bitirmesi" durumunda yönetim boşluğunda Gazze'yi tamamen işgal edebileceği ve bunun "nihayetinde kimsenin istemeyeceği bir sonuç" olacağı söylendi.

Yazıda, "Sonuç olarak, mevcut harekat, Hamas'ı mağlup etmek isteyen birçok İsrailli'yi hayal kırıklığına uğratacaktır. Ancak İsrail, kayıplarına son vermeli ve bu harekatı uzatmamalı, çünkü harekatın getirdiği maliyet ve risk, buna değmez" değerlendirmesi yer aldı.

Omer Dostri imzalı bir yazıdaysa, "İsrail Hamas daha çok zarar görene kadar durmamalı" denildi.

Hamas'ın İsrail'e 3 binden fazla füze attığının öne sürüldüğü yazıda, "Hamas başarılı füze atışlarına karşın büyük yaralar aldı, ancak Hamas'a daha uzun vadeli zarar vermeyi hedefleyen İsrail için bu yeterli değil" denildi.