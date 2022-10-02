İsrail Başbakanı Lapid'den Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmek için talimat verdik

İsrail-Türkiye ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Yair Lapid, 'Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik' dedi.

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İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail-Türkiye ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Idit Lilian'ın atamasını bugün hükümete sunulacağını aktaran Lapid, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New York'ta gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek şöyle konuştu:

"Bu son bir yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile New York'ta buluştum. Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik."

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