İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk toprağa verildi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli çocuk toprağa verildi.
İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında ateş açarak öldürdüğü Amir Ebu Zeytun için cenaze töreni düzenlendi.
Filistinli çocuğun naaşı, çok sayıca aracın oluşturduğu konvoy eşliğinde Nablus'taki Rafidiya Hastanesi'nden alınarak ailesinin Balata Mülteci Kampı'ndaki evine getirildi.
Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, atılan sloganlarla İsrail'in devam eden ihlalleri protesto edildi.
Filistinli 16 yaşındaki Ebu Zeytun'un naaşı gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, "Ebu Zeytun (16) Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit düştü" ifadelerini kullanmıştı. (AA)