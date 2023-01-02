İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Samir Atiyye, İsrail ordusunun kentin batısındaki Kefr Dan köyüne düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini biri ağır olmak üzere 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Atiyye, yaşamını yitirenlerden Muhammed Samir Huşiye'nin (21) göğsünden, Fuad Mahmud Ahmed Abid'in (17) ise karnından isabet aldığını belirtti.

İsrail ordusunun çok sayıda askerle Kefr Dan köyüne düzenlediği baskınla daha önce yaşamını yitiren Filistinli Abdurrahman Hani Abid'in evinin yıkılmasının hedeflendiği öne sürülen haberde, söz konusu evin abluka altına alınması operasyonu sırasında çatışmalar yaşandığı kaydedildi. İsrail askerlerinin ayrıca, Abdurrahman Hani Abid'in kardeşi Mahir Abid'i de gözaltına aldıkları ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı verilerden derlenen bilgilere göre, İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i Batı Şeria'da, 52'siGazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220'den fazla Filistinliyi öldürdü, 9 binden fazla Filistinliyi yaraladı, Filistinlilere ait 950 evi yıktı ve 113 bin 435 dönüm araziye de el koydu. (AA)