İsrail askerleri 19 yaşındaki genç kadını öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir Filistinli genç kadın bu sabah vurularak öldürüldü.

Ramallah'ın batısındaki Beytunya kasabasına İsrail askerleri tarafından düzenlenen bir baskın sırasında, yoldan aracıyla geçen Sana al Tal genç, başından vurularak öldürüldü.

İsrail askerlerinin Beytunya'da bir sebep olmaksızın Sana al Tal'ın bulunduğu araca ateş açtığı belirtilirken, araçta bulunan başka bir yolcunun da yaralandığı açıklandı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açılamadaysa askerlerin "şüpheli davranış" gördükleri için ateş açtıkları iddia edildi.