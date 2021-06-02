İsrail ABD'den 1 milyar dolar daha askeri destek isteyecek

ABD'den yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri destek alan İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe" için 1 milyar dolar daha yardım isteyeceği ortaya çıktı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham ve İsrailli yetkililer, yarın Washington'u ziyaret edecek olan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ülkenin "Demir Kubbe" sisteminin yenilenmesi için Pentagon'dan 1 milyar dolar daha talep edeceğini duyurdu.

Salı günü Kudüs'ü ziyareti sırasında Fox News'e konuşan ABD'li Senatör Graham “Bu hafta İsrail Savunma Bakanı'ndan Demir Kubbe'yi ve birkaç başka şeyi ikmal için, sistemi güncellemek için 1 milyar dolarlık bir talep gelecek" dedi.

Pentagon'a resmen bu talebin iletilmesi sonrasında Kongre'de onaylanması için çalışacağını söyleyen Graham "İsrail'i birileri yok etmek istediğinde bizim yanıtımız hep daha fazla yardım olacak" ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren hava saldırılarında 66'sı çocuk 253 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'den Hamas ve İslami Cihad tarafından İsrail topraklarına atılan roketler sonucu ise 2'si çocuk 12 kişi yaşamını yitirdi.

Graham, İsrail'de "Demir Kubbe" sayesinde binlerce kişinin hayatının kurtulduğunu savundu.

ABD Başkanı Biden 10 Mayıs'ta İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onaylamıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Benny Gantz'ın Washington'da Perşembe günü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İran ve askeri yardım da dahil çeşitli konuları görüşeceği belirtildi.

ABD Başkanı Biden daha önce İsrail'in "Demir Kubbe" sistemini yenileyeceğini söylemişti.