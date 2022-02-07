Isparta'nın yeni valisi öğrenciye dönük şiddeti savunmuştu

Isparta’da günler süren elektrik kesintisiyle başlayan kriz sonrasında, Covid-19 olduğu gerekçesiyle geçici olarak görevinden alınan Vali Ömer Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.

2017 yılında Samsun Valiliği görevini yürüttüğü sırada eğitimciler toplantısına katılmış olan Kaymak, "Söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Öğrencinin, işte terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. Malum insanlar en küçük bir durumda şikayet dilekçesi yazıyorlar valiliğe. ‘Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti’ diye. Terbiye amaçlı, eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, terbiye amaçlı çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz her zaman sizin yanınızdayız” sözleriyle tepki çekmişti.

Kaymak, Samsun Valisi olmadan önce 18 Ocak 2017 tarihinde Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş ve kayyum olarak atanmıştı. Kaymak, kayyumluğunu Tunceli Valiliği'yle birlikte yürütmüştü.