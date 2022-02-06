Isparta'da uzaktan eğitime de ara verildi

Isparta'da 3 Şubat'ta yağan yoğun kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintileri sonrası dün eğitim ve öğretime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.

İHA'nın haberine göre Isparta Valiliğinden gelen bilgiye göre, "altyapıdan kaynaklı" olarak Pazartesi ve Salı günü yapılacak olan uzaktan eğitime de ara verildi. Isparta ve tüm ilçelerde online eğitimler yüz yüze eğitim başladığında telafi edilmek üzere ertelendi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen: Bizleri rahatsız etmedi, etmemesi de gerekiyordu

Öte yandan AKP'li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada kentte bir yurttaşın evinde donarak ölmesine ilişkin "Böyle bir olay kesinlikle yoktur" dedi.

Şükrü Başdeğirmen

Başdeğirmen elektrik kesintileri ile ilgili olarak ise, "Çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek" ifadesini kullandı. Başdeğirmen "Bu 2-3 günlük sıkıntı bizleri rahatsız etmedi, etmemesi de gerekiyordu. Ülke olarak büyük bir kuraklık yaşadık. Isparta’mızda da yüz göstermeye başlamıştı. Bu yağan bereket bizleri sıkıntılı günlerden kurtardı. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bereketli bir yıl geçireceğiz" diye konuştu.