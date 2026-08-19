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Isparta'da toplu taşımaya yine zam

Isparta'da şehir içi toplu taşıma ücretleri bir kez daha artırıldı. Yeni tarifeyle tam bilet 40 liraya, öğrenci bileti ise 28 liraya yükseldi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 19.08.2026 , 13:06

Isparta'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine yeniden zam yapıldı. Alınan kararla birlikte zamlı tarife yürürlüğe girdi.
Yeni tarifeye göre kartlı tam biniş ücreti 40 lira, kartsız biniş ücreti 42 lira, öğrenci biniş ücreti ise 28 lira oldu.

En son mart ayında zam yapılmıştı

Şehir içi ulaşıma en son mart ayında zam yapılmış, bu son kararla birlikte yıl içinde ikinci kez fiyat artışına gidilmiş oldu. Son artışla birlikte kartlı tam bilet 10 lira, kartsız bilet 7 lira, öğrenci bileti ise 4 lira zamlandı.

Okullar açılmadan zam geldi

Yeni tarife, üniversitelerin ve okulların açılmasına kısa süre kala yürürlüğe girdi. Eğitim dönemi başlamadan yapılan zamla birlikte, Isparta'ya dönecek binlerce öğrencinin ulaşım giderleri daha okullar açılmadan arttı.

Artan barınma, beslenme ve temel yaşam maliyetlerinin ardından toplu ulaşıma yapılan yeni zam da öğrenciler ve emekçiler üzerindeki ekonomik yükü daha da artırmış oldu.

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