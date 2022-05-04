İspanyol futbolcu Santi Mina'ya cinsel istismar suçundan 4 yıl hapis

İspanya'nın güneyindeki Almeria Mahkemesi, 18 Haziran 2017'de bir kadına "cinsel istismar"da bulunmasından dolayı İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Santiago Mina'ya 4 yıl hapis cezası, 50 bin euro tazminat ve 12 yıl boyunca "mağdur kadından en az 500 metre uzak durma" cezası verdi.

Mahkemede Mina, "cinsel taciz" suçlamalarından beraat etse de "cinsel istismar"dan ceza aldı.

Celta Vigo’dan soruşturma

Suçlamaların olduğu dönemde Valencia takımında forma giyen Mina, 2019'da Celta Vigo'ya döndü ve halen bu takımda forma giyiyor. Celta Vigo Kulübü mahkeme kararından sonra futbolcusu hakkında "takımdan uzaklaştırma" ve "disiplin soruşturması açma" kararı aldığını duyurdu.