İspanya'da istihbarat başkanı 'Pegasus' skandalının ardından görevden alındı

İspanya'da Katalan siyasetçilerin, "Pegasus" casus yazılım programıyla dinlenmesinin ortaya çıkmasının ardından, hükümet, Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) Başkanı Paz Esteban'ı görevden aldı.

İspanya tarihinin ilk kadın istihbarat başkanı olan Esteban, 5 Mayıs'ta meclis komisyonunda yaptığı konuşmada, aralarında şimdiki Katalan özerk hükümet başkanı Pere Aragones'in de olduğu Katalan siyasetçilerden 18'inin cep telefonlarının Yüksek Mahkemenin talimatı sonrasında CNI tarafından takibe alındığını ve sürecin yasal olduğunu söylemişti.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Savunma Bakanlığı Müsteşarı olan ve 40 yıla yakın bir süre CNI içinde görev yapan Esperanza Casteleiro Llamazares'in yeni CNI başkanı olarak atandığını açıkladı. Llamazares, Esteban'In ardından ikinci kadın istihbarat başkanı olacak.