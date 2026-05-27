İspanya’da iktidar partisine yolsuzluk soruşturması: Polis genel merkeze girdi

İspanya’da polis, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Madrid’deki genel merkezine girdi. İşlemin, parti çevresindeki bazı isimlere yönelik yolsuzluk ve yargı süreçlerine müdahale iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında yapıldığı bildirildi.

Reuters’ın aktardığına göre Sivil Muhafızlar, çarşamba günü PSOE binasına mahkeme kararı doğrultusunda gitti. İspanya Ulusal Mahkemesi, işlemin geniş kapsamlı bir “baskın” değil, belirli belge ve elektronik dosyaların teminine yönelik adli bir talep olduğunu duyurdu.

Soruşturmanın odağında eski parti üyeleri var

Soruşturma, Ulusal Mahkeme yargıcı Santiago Pedraz tarafından yürütülüyor. Dosyanın merkezinde eski PSOE üyesi Leire Díez’in, Sivil Muhafızlar’ın yolsuzlukla mücadele biriminden bazı isimleri itibarsızlaştırmaya ve bazı yargı süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları bulunuyor.

AP’nin aktardığına göre Díez’in yanı sıra eski PSOE örgüt sekreteri Santos Cerdán ve başka bazı isimler de soruşturmada yer alıyor. İddialar arasında rüşvet, nüfuz ticareti, sahte belge düzenleme ve yargı süreçlerine müdahale suçlamaları bulunuyor.

İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre soruşturmada, partiye ait bazı e-postalar, harcama kayıtları ve dijital dosyalar da incelenmek isteniyor. El País, hâkimin PSOE’den belirli kişilere ait elektronik kayıtlar ve parti içi dosyalara erişim talep ettiğini yazdı.

PSOE: Mahkemeyle işbirliği yapıyoruz

PSOE sözcüsü Montse Mínguez, Catalunya Radio’ya yaptığı açıklamada partinin “sakin” olduğunu ve mahkemeyle tam işbirliği içinde hareket ettiğini söyledi. Mínguez, talep edilen bilgilerin yargı makamlarına iletileceğini belirtti.

Başbakan Pedro Sánchez ise Roma ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda hükümetin çalışmalarını savundu ve erken seçim çağrılarını reddetti. Sánchez, parti çevresindeki iddiaların hükümetin yürüttüğü politikaları gölgelemeyeceğini savundu.

Muhalefetten erken seçim çağrısı

Ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi’nin (PP) lideri Alberto Núñez Feijóo, Sánchez hükümetini yolsuzluk iddiaları üzerinden hedef aldı ve erken seçim çağrısını yineledi.

Soruşturma, Sánchez hükümeti üzerindeki baskının arttığı bir dönemde gündeme geldi. Eski başbakan José Luis Rodríguez Zapatero’nun da ayrı bir dosyada, hükümetin bir havayolu şirketine verdiği kurtarma desteğiyle bağlantılı olarak soruşturulduğu bildiriliyor. Zapatero hakkındaki iddiaları reddediyor.

Sánchez’in eşi ve kardeşi hakkında da nüfuz ticareti iddialarıyla ayrı soruşturmalar yürütülüyor. Her iki isim de suçlamaları reddederken, Sánchez bu dosyaları sağ muhalefetin yürüttüğü bir “karalama kampanyası” olarak nitelendiriyor.