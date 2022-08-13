İspanya'da festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı

İspanya'da düzenlenen Medusa Festivali’nde şiddetli rüzgar nedeniyle sahnenin bir kısmının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi

İspanya’nın Valencia bölgesinde yer alan Cullera kenti yakınlarında düzenlenen Medusa Festivali’nde, şiddetli rüzgar nedeniyle sahnenin bir kısmı çöktü.

Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yetkililer yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Medusa Festivali’nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, “Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz” denildi. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle festivalin askıya alındığını bildirdi. (İHA)

Haber

Gece görüşlü helikoptere lazer tuttular