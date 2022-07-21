İspanya'da boğa koşusunda 3 kişi öldü

İspanya'da gerçekleştirilen boğa koşusu sırasında aldığı darbelerle yaralanan 3 kişi yaşamını yitirdi.

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İspanya'da geleneksel olarak düzenlenen boğa koşusunda son 24 saatte 3 kişi öldü. 

Valencia'nın güneyindeki Picasset'te bir sokakta boğanın darbesiyle beyin travması geçiren 56 yaşındaki bir erkek, kaldırıldığı hastanede olaydan 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Valencia'nın kuzeyindeki Meliana'da ise 50 yaşındaki bir adam boğanın darbesi sonucu akciğerinin delinmesinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki Fransız bir turist de Pedreguer'de aldığı yaralardan dolayı öldü.

Yetkililer, boğa koşusuna katılmanın sonucunda meydana gelecek yaralanma ve ölümlerin insanların aldığı bir risk olduğunu söyledi.

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