İspanya'nın kuzeydoğusundaki La Rioja bölgesinde bulunan bir biyodizel tesisinde patlama meydana geldi.
Yetkililer, patlama sonucunda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.
İspanya'da biyodizel tesisinde patlama: En az 2 ölü
İspanya'da bir biyodizel tesisinde meydana gelen patlama sonucunda en az 2 kişi yaşamını yitirdi.
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İspanya'nın kuzeydoğusundaki La Rioja bölgesinde bulunan bir biyodizel tesisinde patlama meydana geldi.
Yetkililer, patlama sonucunda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.