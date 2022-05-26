İspanya'da biyodizel tesisinde patlama: En az 2 ölü

İspanya'da bir biyodizel tesisinde meydana gelen patlama sonucunda en az 2 kişi yaşamını yitirdi.

Dış Haberler

İspanya'nın kuzeydoğusundaki La Rioja bölgesinde bulunan bir biyodizel tesisinde patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlama sonucunda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.

Haber

Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı