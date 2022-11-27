İspanya'da aşırı sağcı partiden erken seçim talebi

İspanya'da meclisteki üçüncü büyük siyasi parti konumunda bulunan aşırı sağcı, göçmen karşıtı Vox, farklı kentlerde hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

En kalabalık gösteri başkent Madrid'deki Colon Meydanı'nda yapılırken, Vox yandaşları, "İspanya oy kullanmak istiyor, hemen seçim" ana sloganı altında sosyal demokrat koalisyon hükümetini eleştirdi.

Normal şartlarda Kasım 2023'te olması gereken genel seçimlerin öne alınmasını talep eden Vox lideri Santiago Abascal, "ihanet, yıkım ve sefalet hükümeti" olarak nitelendirdiği hükümetin istifasını istedi.

"Yaşasın İspanya, yaşasın Kral" sloganı atan kalabalığa hitap eden Abascal, 2023 bütçesinin mecliste onaylanması için ayrılıkçı Katalan ve Bask partilerine ödünler verildiğini ileri sürerek şunları söyledi:

"(İspanya Başbakanı Pedro) Sanchez, ayrılıkçı Katalanların çıkarlarına yenik düşerek devlete karşı ayaklanma suçunu ceza yasasından çıkartarak, darbecilerin önüne kırmızı halı serdi."

"Hükümetin, İspanya'nın ulusal egemenliğine, geleneklerine saygı göstermeyerek, halkın üzerinden geçtiğini" ileri süren Abascal, "Ulusal birlik olmadan anayasa olmaz, demokrasi olmaz ve özgürlükler olmaz. Vatan, emekçilerin ve en mütevazı insanların son savunmasıdır. Hükümet, yıkıma, nefrete ve esarete maruz kalan milyonlarca İspanyol'un infazcısıdır. Bu hükümeti, meclisten dışarı atmalıyız" diye konuştu.

Anketlerde gelecek seçimde koalisyon ortağı olacağı öngörülüyor

İspanya'da son bir aydır yayımlanan anketlerde, ülkede şu anda seçim olması halinde ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP) ile iktidarın büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) yüzde 27 ila yüzde 30 oy alacağı, üçüncü partinin ise Vox (yüzde 15 ila yüzde 17) olacağı belirtiliyor.

Mevcut durumda PSOE ve Unidas Podemos partilerden oluşan, İspanya demokrasi tarihindeki ilk koalisyon hükümetinin, gelecek seçimlerde sağ (PP) ve aşırı sağ (Vox) koalisyonuna dönüşme ihtimali yüksek gözüküyor.

PP ve Vox mevcut durumda İspanya'nın Castilla y Leon özerk yönetiminde koalisyon hükümetiyle ortaklık yapıyor.