İspanya ve Almanya'da teknik direktör kararları

Almanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan milli takımlarında teknik direktör Hansi Flick için kararını verdi.

Panzerler; İspanya, Japonya ve Kosta Rika'nın bulunduğu grubu 4 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

Teknik direktör Hansi Flick'in geleceği de merak konusuydu.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf; Hansi Flick için verdikleri kararı açıkladı.

Almanya'da Hansi Flick kararı

Federasyon Başkanı açıklamasında; "EURO 2024'ün bizim için büyük bir fırsat olduğuna ikna olduk. Amacımız o turnuvada sportif başarıyı yakalamak olacak. Hansi Flick ve ekibinin bu görevde başarılı olacağı konusunda ikna olduk" sözlerini sarf etti.

Hansi Flick, Alman Milli Takımı'nın başında çıktığı 19 maçta 11 kez kazandı ve 2.05 puan ortalaması yakaladı.

Luis Enrique bırakıyor

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunda penaltı atışlarıyla Fas'a elenen İspanya'da teknik direktör Luis Enrique'nin, milli takımda devam etmeyeceği iddia ediliyor.

İspanyol spor basını, Dünya Kupası'na erken veda eden İspanya'nın başarısızlığındaki tek sorumlunun teknik direktör Luis Enrique olduğunu öne sürdü.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF), normal şartlarda Dünya Kupası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Luis Enrique ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı, karşılıklı anlaşmayla yolların ayrılacağı yorumları yapıldı.

Cadenaser radyosu, RFEF kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Luis Enrique ile devam edilmeyeceği konusunda ortak bir görüş olsa da yerine kimin geleceği ve mevcut genç kadronun ve oyun stilinin korunup korunmayacağı konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu iddia etti.