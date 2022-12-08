İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fas'a elenerek turnuvaya veda eden İspanya'da yeni teknik direktör belli oldu.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Luis Enrique'nin yerine Luis de la Fuente'nin getirildiği belirtildi.

Federasyondan bugün yapılan bir diğer açıklamada Luis Enrique ile yolların ayrıldığı belirtilmişti.

Antrenörlük kariyerine La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da atletizm antrenörü olarak başlayan Luis de la Fuente, sonrasında Alaves'te çalıştı.

İspanya Milli Takımı'nın farklı alt yaş kategorilerinde görev yapan 61 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak İspanya U-21 takımında görev yapıyordu.