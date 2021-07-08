İspanya Başbakanı'nın NATO üssündeki konuşması Rus jet alarmı üzerine kesildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Litvanya'daki bir NATO hava üssünde düzenlediği basın toplantısını, Rusya'ya ait askeri uçakların tesbit edildiğine ilişkin bir alarmın çalmasıyla kısa kesmek zorunda kaldı.

Rusya Hava Kuvvetleri, ülkenin anakarası ile Kaliningrad bölgesi arasındaki bölgede rutin olarak devriye geziyor. Moskova, uçuşların uluslararası yasalara tam olarak uygun olarak uluslararası hava sahası üzerinden gerçekleştirildiğini defalarca vurguladı.

Litvanya Ordusu ortak genelkurmay başkanlarının bir sözcüsü daha sonra NATO hava üssünde konuşlu İspanyol jetlerinin, Rusya'nın Kaliningrad dış bölgesinden bir uçuş planı yapmadan kalkan bir askeri jeti izlemek için havalandığını açıkladı. Moskova, Rus jetlerinin dış bölge ile anakara arasındaki uçuşlarının rutin olduğunu ve askeri uçakların bu görevler sırasında her zaman uluslararası hava sahasına bağlı kaldığını vurguladı.