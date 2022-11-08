İSO: İhracat iklimindeki bozulma pandemiden bu yana en kötü seviyede

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ekim dönemi sonuçları bugün açıklandı. 20 aylık dönemde üçüncü kez eşik değer 50’nin altında kalan ihracat iklim endeksi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Eylülde 48,8 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekimde 47,9’a geriledi. Böylece ihracat pazarlarında talep koşulları art arda üç ay zayıflarken ekimdeki bozulma Covid-19 salgınının ilk dalgasının yaşanmakta olduğu Haziran 2020’den bu yana en yüksek oranda yaşandı.

Genel eğilimin dışında kalarak ekonomik aktivitede iyileşme kaydeden tek büyük pazar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Ekim ayında Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarında talep zayıflığı genele yayılı bir görünüm sergiledi. En büyük 18 ihracat pazarı içerisinde ekonomik aktivite, sadece BAE’de artış kaydetti. Bu ülkede petrol dışı üretim güçlü şekilde arttı ve büyüme eylül ayına göre ivme kazandı. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, ekonomik aktivite Suudi Arabistan ve Katar’da artış gösterirken Lübnan ve Mısır’da yavaşladı.

'Almanya Ekim'de belirgin bir daralma sergiledi'

Avrupa’da, üretimin üst üste dördüncü ay gerilediği Almanya (Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı), ekimde daha belirgin bir daralma sergiledi. Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde de ekonomik aktivite daha yüksek oranda küçüldü. Fransa’da ise üretim bir önceki anket döneminde kaydedilen artışın ardından hafif düşüş kaydetti.

Türk imalat sanayi ihracatından yaklaşık yüzde 7 pay alan ABD’de daralma, ekim ayında da devam etti. Üretimdeki düşüş, eğilim olarak dördüncü aya ulaştı ve eylüle göre daha yüksek oranda oldu. Kanada’da imalat sanayi üretimi bir önceki aya göre daha belirgin yavaşlarken Meksika’da ise düşüş hız kesti. Anket kapsamında takip edilen pazarlar arasında en sert daralma Tayvan’da gerçekleşti. Dünya genelindeki talep zayıflaması nedeniyle bu ülkede küresel finans krizinden bu yana en hızlı üretim düşüşlerinden biri yaşandı. Çin, Güney Kore ve Malezya da yılın son çeyreğine daha olumsuz talep koşulları ile başlangıç yapan Asya ekonomileri arasında yer aldı. Çin dışındaki BRIC ekonomilerinde ise birbirinden farklı eğilimler gözlendi. Ekonomik aktivite Brezilya ve Hindistan’da artarken Rusya’da düşüş kaydetti.”

'İmalatçılar ihracat pazarlarından yeni sipariş almakta zorlanacak'

İSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, endekse ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk imalat sektörüne yönelik İhracat İklimi Endeksi anketi kapsamındaki ana ihracat pazarları arasında sadece BAE’nin büyüme bölgesinde kalması, küresel ekonomideki yavaşlamanın geniş çaplı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Mevcut eğilimler, imalatçıların en azından 2022’nin geri kalan kısmında ihracat pazarlarından yeni sipariş almakta zorlanmaya devam edeceğini gösteriyor.” (ANKA)