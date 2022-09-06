İsmi adaylık için geçen Abdullah Gül'den açıklama!

Abdullah Gül'ün, CHP'li bir milletvekiliyle arasında adaylığa ilişkin diyalog yaşandığı iddiası medyada yer almıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül'ün adaylığına yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de" dedi. Gül'den iddialarla ilgili açıklama geldi.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır.

Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır."