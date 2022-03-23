İsmatullah Khalozai’nin Türkiye’deki malvarlığı donduruldu

IŞİD-Horasan’a Türkiye üzerinden finans sağlamakla suçlanan ve ABD’nin yaptırım uyguladığı İsmatullah Khalozai’nin Türkiye’deki malvarlığı Cumhurbaşkanı Kararı ile donduruldu.
Kararın gerekçesinde, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre söz konusu kişinin DEAŞ-Horasan terör örgütü adına finansal aracılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri yürütmesi” denildi.
Khalozai’nin adı, ABD Hazine Bakanlığı’nın Kasım 2021’de açıkladığı yaptırım listesinde de yer almıştı.
ABD, Khalozai’nin “hawala” adıyla bilinen kayıt dışı para aktarıma yöntemiyle örgüte son 2 yıldır para aktardığını, bu sistemin Türkiye merkezli olduğunu belirtmişti.
Khalozai’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nden alınan lüks malları uluslararası piyasalarda satıp elde edilen kârı Türkiye üzerinden IŞİD-Horasan’ın kasasına gönderdiği öne sürülmüştü.